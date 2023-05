Mor l'icònic perruquer Lluís Llongueras

Aquest dilluns, dia 29 de maig, s'ha confirmat la mort del perruquer Lluís Llongueras als 87 anys d'edat. Tal com ha avançat el diari digital VilaWeb, ens ha deixat un dels perruquers més icònics del món.

Llongueras va començar tallant cabells a veïnes i es va anar escampant la seva bona premsa per Barcelona. L'any 1958 va obrir la seva primera perruqueria i va assolir fama internacional. Per les seves mans han passat personatges il·lustres com Bianca Jagger o Salvador Dalí.

L'any 2000 la Generalitat de Catalunya va atorgar-li la Creu de Sant Jordi. A banda de la perruqueria, Llongueras també va cultivar al llarg de la seva vida altres disciplines artístiques com l’escultura, la fotografia, l’escriptura i la pintura.