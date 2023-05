Les principals companyies hoteleres del domini lingüístic no tenen les pàgines web en català

Plataforma per la Llengua ha denunciat aquest dimarts que la majoria de grans companyies hoteleres amb seu social al domini lingüístic no tenen la pàgina web en català.

Únicament dues de les deu companyies que apareixen al rànquing mundial dels grups hotelers més grans per nombre d'habitacions tenen el català disponible al web: H10 Hotels i Catalonia Hotels & Resorts. Pel que fa a la resta, tot i que la majoria tenen webs multilingües amb un mínim de set llengües, el català no hi té presència.

Pel que fa a les principals companyies de les Balears, el Barceló Hotel Group inclou onze llengües diferents; RIU Hotels & Resorts en té nou; Palladium Hotel Group n'incorpora set, igual que Iberostar Hotels and Resorts, i Meliá Hotels Internacional disposa de divuit llengües a la seva pàgina web, però cap d'elles no és el català. Grupo Piñero només té el web en castellà i en anglès.

L'ONG del català ha explicat que es posarà en contacte amb aquestes companyies «per demanar-los que incorporin la llengua catalana com més aviat millor».