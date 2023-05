Calvià, Llucmajor i Palma, a la llista dels municipis amb els preus més alts de lloguer

Palma es troba en el lloc 21 dels 100 municipis més demandats per a llogar un habitatge a l'Estat espanyol durant el primer trimestre de 2023, segons ha informat aquest dimecres el portal immobiliari Idealista.

En la classificació per preus mitjans del lloguer, Calvià, Llucmajor i Palma són els municipis de l'arxipèlag amb els preus del lloguer més alts. Concretament, Calvià compta amb un preu mitjà de 3.102 euros al mes, sent el segon municipi més car de l'Estat espanyol, només per darrere de Benahavís, a Màlaga, que té una renda mitjana de 3.456 euros al mes. Per altra banda, Llucmajor es troba en el lloc número 11, amb un preu mitjà de 1.536 euros al mes, i Palma al 14, amb una mitjana de 1.423 euros al mes.