José Villanueva, candidat de VOX al Parlament i a Esporles, investigat per coaccions i assetjament laboral

José Villanueva Vidal, número 13 en la llista de Vox per al Parlament i número 2 del mateix partit per a Esporles, manté una causa oberta davant els tribunals penals per quatre delictes. En concret, se l'investiga per coaccions continuades, assetjament laboral, injúries i calúmnies i un delicte contra els drets dels treballadors.

Segons ha avançat Última Hora, l'empresa pública Emaya acomiadà disciplinàriament el candidat del partit d'ultradreta per una falta molt greu d'assetjament. A més, existeix una denúncia, interposada per onze persones, davant la Fiscalia, la Policia Nacional i els jutjats de Palma per aquests fets. Sembla que l'acusat aprofitava la seva condició de sindicalista, en representació d'UTSE, per a assetjar altres treballadors.

Amb tot, la formació política no s'ha pronunciat sobre el manteniment d'aquest candidat a les seves llistes electorals. En el seu, el partit sortí a la seva defensa perquè considerà la sanció imposada «exagerada i desproporcionada» i que formava part d'«una represàlia contra un representant sindical incòmode».