Set anys de presó per a un professor de ball i el seu marit acusats d'abusar sexualment d'un alumne

L'Audiència Provincial de Palma ha condemnat l'exprofessor de l'escola de ball Top Dance, Sebastián Linares, a set anys i quatre mesos de presó per abusar sexualment d'un alumne, menor de 16 anys, i mostrar-li material pornogràfic.

Així ho ha avançat l'ARA Balears: a Linares i la seva parella, Esteban Carrera, que també haurà de complir la mateixa de pena per abusos sexuals a la mateixa víctima, els hi han imposat 60.000 euros que hauran d'abonar a la víctima per responsabilitat civil.

L'Audiència també ha inhabilitat la parella per fer qualsevol feina que impliqui contacte o relació amb menors en els pròxims 10 anys.