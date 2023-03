Detenen un treballador del Museu de Lluc per haver robat peces històriques de gran valor

La Guàrdia Civil ha detingut un treballador del Museu del Santuari de Lluc per haver robat joies, diners i objectes i haver-ne substituït qualcuns per falsificacions. Se li imputen els delictes de robatori amb força continuat, delicte contra el patrimoni històric (per la destrucció d'algunes peces) i blanqueig de capitals.

El prior del Santuari de Lluc i el responsable d'empresa que gestiona el museu van presentar una denúncia el febrer passat en dependències de la Guàrdia Civil d'Inca. Segons van informar, va ser un visitant assidu qui es va tèmer que les peces exposades no coincidien amb les originals, i van exposar també que unes altres simplement ja no hi eren.

Juntament amb un treballador del museu, els seus responsables van observar que tres cordons d'or del segle XVIII i XIX havien estat substituïts per bijuteria. A més, hi faltaven 20 peces catalogades com Bé d'Interès Cultural (BIC), així com 448 medalles de diferent tipologia i monedes de l'època romana de gran valor. També havien desaparegut 12.100 euros de la caixa forta de la Rectoria del Santuari i de diversos sales del Santuari.

Arran de la denúncia, la Policia Judicial de la Guàrdia Civil va iniciar una investigació, que involucrà 150 sospitosos. Finalment, van localitzar un comerç de compravenda a Palma que havia adquirit per parts, en diversos dies, un dels cordons d'or i diverses medalles, i així va poder identificar al treballador que les havia venut entre març i juliol de 2022.

Posteriorment, es va realitzar el registre del domicili del sospitós, on es va localitzar en un fals sostre d'un dels armaris del domicili 25.000 euros en bitllets, i dues caixes repletes de diverses joies catalogades com a Béns d'Interès Cultural.