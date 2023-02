El Tribunal Suprem manté a la presó un home per haver violat la seva neboda de 14 anys

El Tribunal Suprem ha rebutjat rebaixar la condemna de 12 anys de presó imposada a un home per violar a la seva neboda a Pollença l'any 2014, com demanava la defensa, apel·lant a la nova llei del 'només sí que és sí'. El Suprem rebutja l'aplicació retroactiva de la nova Llei, que la defensa considerava més beneficiosa en entendre que ara la pena mínima s'hauria rebaixat a set anys de presó.

El Suprem rebutja la seva pretensió i subratlla que la nova Llei no sols no és més favorable per a ell, sinó que en aquest cas concret (una agressió sexual a menor de 16 anys amb penetració, amb ús de violència i abús de superioritat) la pena mínima ha augmentat, ja que seria ara de 12 anys i mig. Per això conclou que no té cap sentit pretendre en aquest supòsit l'aplicació retroactiva de la llei més favorable.

Així, el TS confirma la doctrina jurisprudencial de no rebaixar al pena als condemnats per delictes sexuals en què hi concorrin les circumstàncies agreujants com en aquest cas. Així, contra la creença popular, alimentada pels sectors crítics d'aquesta reforma legislativa, la nova llei de garantia de les llibertats sexuals no suposa una relaxació vers la punició de violadors a menors, sinó una reinterpretació de certs delictes sexuals considerats menys greus.