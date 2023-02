La Policia espanyola deté sis membres d’Arran i el SEPC

La Policia espanyola ha detengut aquest dimecres sis militants de les organitzacions juvenils Arran i SEPC, de l'Urgell i del Pla d'Urgell, en una nova operació judicial i policial per a criminalitzar el jovent organitzat. Tots els detenguts han passat la nit a la Comissaria Provincial a Lleida.

Segons Alerta Solidària, els han arrestat sense avís previ i sense informar-los de l'obertura d'una causa judicial contra ells. Estan acusats de pertinença a organització criminal, incendi, danys continuats, ultratge a la bandera espanyola, delicte contra la integritat física i moral, delicte mediambiental i furt.

«Estem davant de l'enesim cas de persecució política de l'Estat espanyol cap al jovent d'Arran i del SEPC amb voluntat de silenciar-nos en un moment de crisi econòmica on les nostres condicions materials empitjoren progressivament. L'Estat vol generar por i desmobiització entre el jovent. Per això, no és casual que des de fa un any les militants detingudes fossin investigades i seguides per la Policia Nacional», ha remarcat Alerta Solidària.

«Volen que aquest cas repressiu tingui un caràcter alliçonador per a totes aquelles persones que van sumant-se a la lluita pel socialisme i el feminisme als Països Catalans. I és el nostre deure no claudicar: continuarem lluitant contra la pujada de preus, la retallada de drets, la misèria catapultada davant la gestió governamental i contra qualsevol opressió social i nacional», han conclòs.