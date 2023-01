Es feia dir Dani Hernández, però el seu nom és Daniel Hermoso: tot el que ja saben les xarxes de l'infiltrat

Fa uns mesos el setmanari La Directa va destapar el cas d'un infiltrat que es feia passar pel mallorquí Marc Hernàndez Pons que, en realitat era Ignacio José Enseñat Guerra, nascut a Menorca.

Aquest dilluns, de nou La Directa, ha destapat el nou cas d'un impostor que es feia dir Daniel Hernández Pons i que diversa gent des dels seus perfils de FaceBook o de Twitter ha revelat que en realitat és Daniel Hermoso Pérez, que ha viscut, fins fa uns mesos al pis del carrer Flor de Neu.

També se sap que durant el període que ha durat la seva infiltració va mantenir relacions sexeafectives amb almenys vuit al·lotes militants d'espais alternatius de Barcelona, algunes les va conèixer en aquests espais i altres les va conèixer a través d'una aplicació de mòbil que es diu OkCupid.

Drogues

Era consumidor habitual de drogues com per exemple MDMA o èxtasi, i no només això, sinó que incitava als suposats companys de militància a consumir drogues.

Organitzacions espiades

Les organitzacions que va espiar són: La Cinètika i el grup de treball del centre social, el moviment de suport als zapatistes, la Coordinadora Antirepressiva de Sant Andreu, integrada per col·lectius com Meridiana Resisteix, l’Ateneu l’Harmonia o l’hort urbà autogestionat El Jardí de la Julieta, el sindicat CGT, el centre social okupat Kasa de la Muntanya (al barri de la Salut) i diverses organitzacions llibertaries basques.

Relació amb Mallorca

Ja s'han fet públics alguns detalls de la seva relació amb Mallorca. Els seus pares hi residiren durant uns anys. El pare, ja mort, funcionari, maltractador era originari de Granada, segons sembla. Va estar escolaritzat a Palma i va ser alumne de Dret de la UIB.

L'agost de 2021 va ser a una casa de Montuïri amb una al·lota barcelonina a qui li va explicar que la casa era d'un amic i que li deixava per uns dies.

Segons explicava l'infiltrat, té familiars a Albolote (Granada).