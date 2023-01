Joan Francesc Cortès, el prevere manacorí ultra: «Som els nebots dels qui no vàreu poder cremar el 36»

Joan Francesc Cortès Ribot és un prevere diocesà destinat a la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat que es defineix com a «manacorí d’arrel. De Cas Tabaquers. De Ca na Frareta». És també un activista que en moltes ocasions té posicionaments propis de l'ultradreta.

Cortés manté un intens activisme contra el dret a l'avortament que considera que «no és un dret és un delicte».

En una piulada a Twitter declarava que «Això és la llibertat dels que s’autoanomenen progressistes. Això és la llibertat dels assassins. No és interrupció voluntària de l’embaràs, és un assassinat. I hauria d’estar penat per llei».

Però el posicionament que ha despertat més perplexitat ha estat el que ha difós a través del seu perfil d'Instagram i que conclou amb la proclama: «Som els nebots dels qui no vàreu poder cremar el 36».

«Qui legisla i viu sense Déu, està destinat a mentir i a no acceptar mai la culpa. A donar la culpa als altres i a no acceptar mai la seva pròpia responsabilitat. Som els nebots dels qui no vàreu poder cremar el 36».