Un jutge ordena exhumar els pares d'un empresari menorquí per una demanda de paternitat per una herència milionària

Un jutge de Menorca ha ordenat exhumar els pares d'un conegut empresari de l'illa, morts tots dos fa més de 30 anys, per una demanda de paternitat presentada per una dona que assegura ser filla il·legítima de l'empresari i que pretén rebre la seva herència. El jutge ha adoptat aquesta decisió pel fet que no es poden practicar les proves genètiques a les restes mortals de l'empresari, perquè va ser incinerat després de la seva defunció fa uns anys, i perquè els germans biològics del difunt es van negar a sotmetre's a la prova d'ADN.

En el litigi, que tramiten els Jutjats de Maó, la dona reclama una important herència que, de no reconèixer-se el seu parentiu amb l'empresari, seria per als nebots, segons ha explicat en un comunicat el despatx d'advocats que assisteix a la dona, Bufet Osuna. L'empresari els va nomenar expressament com els hereus de tot el seu patrimoni en el seu testament, deixant fora a la seva presumpta filla il·legítima.

La demandant és una dona septuagenària resident a Andalusia, i en el seu certificat de naixement apareixia com a filla de mare soltera. Assegura que la seva mare, de Barcelona, va tenir una relació en els anys quaranta amb l'empresari sense haver contret matrimoni, i amb una certa diferència d'edat entre tots dos. El bufet d'advocats contextualitza que en l'època aquest naixement es considerava «un absolut escàndol» i que es va produir un distanciament entre tots dos fins que la relació «va acabar per trencar-se».

No obstant això, els advocats indiquen que la relació entre la demandant i l'empresari era cordial, que tots dos es van reunir en diverses ocasions, i que encara que ell mai reconegués registralment la seva paternitat, suposadament sí que ho feia en l'esfera privada. En aquest sentit, a la seva demanda la dona va aportar cartes intercanviades entre la seva mare i el seu possible pare, en les quals es reconeixeria l'embaràs. A més, el despatx jurídic ha indicat que, amb mediació d'una tercera persona perquè l'empresari acceptés la paternitat, aquest va començar a pagar quantitats de diners i es va fer càrrec dels costos del col·legi, posant a la nina el seu cognom en papers de l'escola i altres registres.