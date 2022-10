[VÍDEO] La Policia espanyola protegeix els símbols franquistes i requisa banderes estelades

Aquest diumenge, 9 d'octubre, el País Valencià celebra la seva Diada que commemora l'entrada del Rei En Jaume a la ciutat de València.

Una vegada més s'ha pogut veure com la policia espanyola actua amb criteris polítics i mentre protegeix i agombola els feixistes, en canvi, reprimeix els militants d'esquerres i independentistes.

L’extrema dreta ha tornat a escridassar, un any més, algunes de les persones que desfilaven en la processó cívica amb crits, insults homòfobs i salutacions feixistes. Abans d’incorporar-se a la desfilada, rostres coneguts de l'extrema dreta, com José Luis Roberto, president d’España 2000, o Ramón Castro, líder de la penya ultra Yomus, així com altres simpatitzants d’ultradreta, han exhibit símbols franquistes i han proferit consignes homòfobes i feixistes, mentre els a¡gents de policia ho contemplaven i vetlaven perquè ningú s'hi encaràs. Els feixistes també han insultat i amenaçat alguns professionals de la informació que estaven treballant amb crits de «periodistes terroristes».

Repressió als independentistes

Durant la vesprada, agents de la policia espanyola s'han dedicat a intimidar i reprimir les persones que es dirigien a les manifestacions i, fins i tot, han identificat sense cap motiu i han requisat il·legalment banderes estelades tal i com es pot veure en el vídeo de la televisió valenciana, on es veu com un agent s'amaga una estelada que ha furtat a un jove.