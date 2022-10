La Policia espanyola guardona José Luis Roberto, líder del grupuscle d'extrema dreta España 2000

El líder del grupuscle d'extrema dreta Espanya 2000 ha estat condecorat per la Policia espanyola a Paterna (País Valencià) per la seva «col·laboració» en matèria de seguretat ciutadana. Així ho ha explicat eldiario.es aquest dimecres. No és la primera condecoració oficial que rep de les Forces i els Cossos de Seguretat de l'Estat.

José Luis Roberto, 'el cojo', ha estat Secretari General Tècnic i advocat de l'Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne i és propietari, entre d'altres, de l'empresa Levantina de Seguridad, empresa amb centenars de denúncies i condemnes als seus treballadors per lesions.

A més, exerceix d'advocat de la menor tutelada que va denunciar els abusos de l'exmarit de la líder de Compromís, Mónica Oltra.