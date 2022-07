Un autobús del TIB atropella i mata una dona en el quilòmetre 17 de l'autopista d'Inca

Una dona ha mort aquest diumenge, després d'haver estat atropellada per un autobús de la xarxa de Transport de Balears (TIB) a l'autopista d'Inca.

El succés ha ocorregut entorn de les 11.10 hores d'aquest diumenge, quan la dona ha estacionat el seu vehicle en el voral, en el quilòmetre 17 de l'autopista d'Inca, en direcció Palma i quan ha davallat del cotxe, ha estat atropellada.

Pel que sembla, un autobús del TIB circulava en aquest moment per la via i no ha pogut fer res per esquivar la dona, a la qual ha acabat atropellant. Lamentablement, la dona ha mort.

La Guàrdia Civil de Trànsit s'ha fet càrrec de la investigació i es troba en el lloc per a tractar d'esclarir el succeït.