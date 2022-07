Troben 300 xots i cabres en situació deplorable a una explotació ramadera a Palma

Una inspecció conjunta de Seguretat Alimentària i el Servei de Ramaderia del Govern, amb la Guàrdia Civil s'ha detectat i retirat 300 animals d'una explotació ramadera a Palma per incomplir la Llei de Sanitat Animal i de Salut Pública Balear.

A requeriment de la Conselleria de Salut i Consum del Govern, agents del Servei de Protecció de la Naturalesa de la Guàrdia Civil, juntament amb inspectors de ramaderia, varen realitzar una inspecció en una explotació ramadera situada a Palma, dedicada a bestiar oví i caprí.

A la finca varen trobar un escorxador clandestí de xots que, d'acord amb la Guàrdia Civil, no reunia cap mena de condicions per a sacrifici dels animals. A l'arribada varen trobar uns 25 xots en morts i 210 vius, així com 90 cabres vives tancades en estables.

El responsable de la finca no posseïen documentació de traçabilitat dels animals, i el sacrifici d'aquests, ha explicat l'Institut Armat, s'estava fent sense cap mesura d'atordiment previ, així com, en condicions «pèssimes» higiènicosanitàries. Això podria ocasionar, ha advertit, un «greu» problema de salut alimentària per als consumidors.

Per part de Ramaderia es va procedir a la intervenció de tot el bestiar oví i caprí que hi havia en la finca.

El responsable de la finca serà proposat per a sanció per part dels inspectors de les conselleries esmentades.