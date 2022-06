Jutgen un policia d'Inca per un delicte de lesions després de colpejar una persona amb la defensa reglamentària

La Secció Primera de l'Audiència Provincial de Palma jutjarà dimarts un policia local d'Inca que va colpejar un home amb la defensa reglamentària. La Fiscalia demana per a ell, entre multes i responsabilitat civil, el pagament de 8.020 euros.

Els fets varen passar durant la matinada del Dia de Nadal del 2019, quan el processat es trobava uniformat exercint les seves funcions a conseqüència d'una baralla. Durant el transcurs de la mateixa, va demanar al perjudicat que deixés de gravar amb el mòbil i li va clavar un fort cop amb la defensa reglamentària.

Com a conseqüència, la víctima va patir ferides en un dit de la mà, quedant limitada la mobilitat del mateix.

El Ministeri Públic considera els fets constitutius d'un delicte de lesions, i per això demana una multa de 3.600 euros per a l'acusat, a més que indemnitzi el perjudicat amb la quantitat de 2.820 euros per les lesions causades i de 1.600 euros per les seqüeles.