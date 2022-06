La Policia Local de Palma presentarà a la Fiscalia les conclusions de la investigació de l'atropellament mortal

Responsables de la Policia Local de Palma presentaran aquest dilluns al Ministeri Fiscal les conclusions de la investigació realitzada fins ara de l'atropellament mortal per part d'un vehicle d'aquest cos policial, que va tenir lloc dijous passat, 2 de juny, al Passeig Sagrera, en el qual dues persones varen quedar ferides i una altra va morir.

Segons ha informat l'àrea de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Palma als mitjans de comunicació, responsables de la Policia Local es reuniran aquest dilluns amb el Ministeri Fiscal per a presentar l'estat i les conclusions de la investigació realitzada fins ara per part d'aquest cos policial.

En concret, a la Fiscalia se li presentaran les dades de la investigació una vegada conegut el contingut de la caixa negra del vehicle, feta la visualització de les càmeres i la inspecció ocular de la via i del vehicle i recollides les declaracions dels testimonis.

Fins ara, des de la Policia Local s'ha determinat que el vehicle portava en tot moment els senyals lluminosos d'emergència; que les condicions tècniques del vehicle eren correctes; que el conductor és un policia experimentat i va donar 0,0 en taxa dalcohol; que el vehicle circulava pel Passeig Sagrera, des d'Antoni Maura en direcció a Andratx, que no hi havia una botella d'alcohol al vehicle policial i que no es va restablir l'estat original de l'escenari de l'accident fins que no es va acabar el reportatge fotogràfic tècnic.

No obstant això, diversos testimonis, aconseguits per IB3, expliquen que el policia va pitjar els frens «massa tard» i varen colpejar les tres persones que anaven en bicicleta. «Al cap de poca estona varen arribar altres cotxes de policia i tant jo com altres testimonis vàrem veure com treien una botella d'alcohol del cotxe de policia accidentat. Al principi no volien agafar-me declaració perquè no som de Palma. Almanco sis persones més varen veure com retiraven la botella d'alcohol», va assegurar un dels testimonis.

Una altra de les persones que varen presenciar l'accident, companya de feina de les persones atropellades, va remarcar que el cotxe de la Policia Local de Palma no portava els llums d'emergència encesos.