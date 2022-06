La Policia Local de Palma nega que el policia anàs begut i que hi hagués alcohol al cotxe policial

L'àrea de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de Palma i la Policia Local han volgut reiterar el «més sincer» condol a la família de la persona morta i traslladar el seu suport a familiars i amistats i traslladar també el seu suport a l'entorn més pròxim de les dues persones ferides a causa del terrible accident que va tenir lloc el passat dijous al Passeig Sagrera de Palma.

En roda de premsa aquest divendres, tant la regidora com la comissària han explicat als mitjans de comunicació alguns detalls coneguts del cas per tal d'aclarir al màxim les informacions.

Així, han declarat que, de la investigació feta fins ara, constaten que: el vehicle duia en tot moment els senyals lluminosos d'emergència; les condicions tècniques del vehicle eren correctes; el conductor del vehicle és un policia experimentat i va donar 0,0 en taxa d'alcohol; el vehicle circulava pel Passeig Sagrerra, des d'Antoni Maura en direcció a Andratx; no hi havia una ampolla d'alcohol al vehicle policial; i que no es va restablir l'estat original de l'escenari de l'accident, fins que no es va terminar el reportatge fotogràfic tècnic-pericial i planimètric i la recollida d'indicis.

La Policia Local de Palma ha hagut de fer aquests aclariments per alguns testimonis que asseguren haver vist una botella d'alcohol dins el cotxe policial. Sobre això, la regidora Joana Adrover ha justificat que hi ha persones que veuen els fets «de manera diferent» o que fins i tot «no diuen la veritat».