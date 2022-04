Ataquen amb pintades nazis l'escola La Masia, pionera en l'ensenyament en català al País Valencià

L'escola cooperativa La Masia (Museros, Horta Nord) ha estat atacada amb pintades nazis aquesta setmana. Aquesta escola és, des del 1968, pionera en l'ensenyament en català i la renovació pedagògica al País Valencià.

«Pensem que s’ha d’educar per a no ser indiferents davant les desigualtats socials permetent així que l’alumnat interioritze un sentit de justícia que estiga per damunt d’interessos particulars. Els nostres trets ideològics són: Escola arrelada al medi; pertanyent a l’àmbit cultural català; laica; participativa i crítica; democràtica; científica i experimental; integradora, i coeducativa», expliquen sobre el seu projecte educatiu.

L'atac ha estat denunciat per diferents persones a Twitter:

Una vegada més, el feixisme ataca la meua escola, la del pare, la dels meus mestres i tots els meus amics.



L’@escolalamasia és pionera en l’ensenyament en valencià i en la defensa d’una educació crítica.



Per molts atacs, seguim fent escola i fent país! No passaran! pic.twitter.com/ndeP2AJjTp — joan (@joanguanter_) April 18, 2022

Precisament ataquen la nostra escola en valencià, la diversitat, la cultura, "les arrels que ens uneixen"...



En aquest cas, també un preciós mural de la XXI Trobada d'escoles en valencià celebrada a #Museros s'ha vist atacat per aquests bàrbars nazifeixistes.#FeixismeMaiMés pic.twitter.com/khtbLM3j2l — Isa Barrajón (@isa_barrajon) April 18, 2022

Per la seva banda, des de La Masia han donat les gràcies pel suport que estan rebent: «Contra l’odi i la intolerància, la nostra fermesa i perseverança en el nostre projecte. L’estima i la defensa de la terra i de la gent, el respecte i la solidaritat per formar bones persones. Més de 50 anys fent Escola, fent País».