Parla en català en una comissaria i un policia li diu: «aquí pone Esp! Esp! Estamos en Esp! Aqui se habla en español»

Aquest passat dijous, 17 de març, es va produir un cas de discriminació lingüística a la comissaria de la Policia espanyola a Sant Cugat, que dBalears ha pogut contrastar.

La historiadora i escriptora Montserrat Rumbau, ha explicat que el seu fill, acompanyat dels seus fills i la seva parella de nacionalitat estatunidenca per fer els Documents d'Identitat i els passaports, i que en començar a parlar, un funcionari li respongué que si parla en català, no l'entenen.

Segons explica Rumbau, «un policia li agafa el passaport i li diu cridant: 'aquí pone Esp! Esp! Estamos en Esp! Aqui se habla en español!'. Ell li respon ja en castellà que faci el favor de comportar-se, que no té cap dret a tractar-lo com ho està fent, demana parlar amb un superior i li responen que no hi és, mentre el policia continua cridant».

Quan la família ja partia de la comissaria el policia els crida «a la calle! A la calle!».

Segons el testimoni, el pare de família va dir als policies «No tenim perquè aguantar aquests tractes, aquesta prepotència i aquesta mala educació. De què aneu?».