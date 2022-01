Mor un ciclista a l'autopista d'Inca després de ser atropellat per quatre vehicles

Un ciclista, de 27 anys, ha mort, a la matinada d'aquest dissabte, després d'haver estat atropellat per quatre vehicles a l'autopista d'Inca.

Segons ha informat Guàrdia Civil als mitjans, el succés ha tingut lloc al voltant de les 01.30 hores d'aquest dissabte, en el quilòmetre 34 de l'autopista d'Inca, en sentit Alcúdia, quan un ciclista, de 27 anys, va ser copejat per darrere per un cotxe. I, posteriorment, altres tres vehicles el varen atropellar.

El jove, que conduïa sense casc ni armilla reflectora per una zona poc il·luminada i prohibida per a la mena de vehicle en el qual viatjava, va morir a conseqüència de les greus ferides.

Els conductors dels quatre vehicles que van atropellar al jove van resultar il·lesos i van ser sotmesos a tests d'alcohol i drogues, donant tots resultat negatiu.

Ara, la Guàrdia Civil de Trànsit investiga per què el jove circulava per l'autopista de matinada i quines van poder ser les causes de l'accident.