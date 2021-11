Es confirma que la fugida de passatgers de l'avió s'organitzà a través de Facebook

La fugida d'una vintena de passatgers de l'avió, el qual va haver d'aterrar el passat divendres d'emergència a l'aeroport de Palma, va ser organitzada a través d'un grup de Facebook, segons han confirmat fonts properes a la investigació a Europa Press. Alguns dels arrestats són els qui varen organitzar la infracció a través de la xarxa social, per tal d'entrar a l'Estat espanyol a través del seu espai aeri.

Els detenguts han passat aquest dilluns a disposició judicial. Cap d'ells, excepte el passatger que suposadament estava malalt i va provocar l'emergència mèdica a Son Sant Joan, ha volgut declarar davant el jutge. Aquest passatger ja havia estat arrestat durant el 2020, a la Península, per un presumpte delicte d'afavoriment d'immigració il·legal i d'infracció a la llei d'estrangeria. Per la seva banda, La Fiscalia de les Balears ha demanat presó provisional per un presumpte delicte de sedició segons la Llei de Navegació Aèria, i se'ls ha imputat per aquests delictes; així i tot, encara que se'n podrien derivar d'altres, en espera de les declaracions de la tripulació i les proves.