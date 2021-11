El passatger que ha provocat un aterratge d'emergència a l'aeroport de Palma està detingut

El passatger que ha provocat un aterratge d'emergència aquest divendres a l'aeroport de Palma per una urgència mèdica es troba detingut en dependències policials.

Un passatger va patir, aparentment un coma diabètic i va ser traslladat en ambulància juntament amb un acompanyant a l'Hospital de Son Llàtzer, a Palma.

L'acompanyant va partir del lloc i al suposat malalt se li va donar l'alta hospitalària i agents de la Policia espanyola han procedit a la seva detenció com a presumpte autor d'un delicte d'afavoriment de la immigració il·legal i infracció a la llei d'estrangeria.

Cal recordar que l'aeròdrom de Palma ha paralitzat entorn de les 20.30 hores les operacions d'arribades i sortides de vols després que un grup de viatgers --al voltant de 20 persones-- ocupassin la pista.

Segons ha informat la Guàrdia Civil, hi ha hagut un aterratge d'emergència d'un vol a causa d'una emergència mèdica d'un passatger, pel que sembla per un problema de diabetis. Mentre s'estava realitzant l'evacuació per part de la companyia, diversos passatgers han abandonat l'avió, per la qual cosa s'han tancat les pistes i se'ls ha començat a cercar.