[VÍDEO] Agents de la policia espanyola que varen violar un domicili i en varen esbucar la porta seran jutjats

Els agents de la Policia espanyola que varen ser enregistrats en vídeo mentre esbucaven la porta d'un pis i hi entraven sense ordre judicial i amb l'oposició dels propietaris, seran jutjats per violació de domicili.

Els policies varen entrar per la força en un pis sense permís dels habitants, sense ordre judicial i sense que s'hi estigués cometent cap 'delicte flagrant'.

El jutge instructor ha iniciat els tràmits perquè els policies coneguts com els 'agents de la puntada de peu a la porta' siguin jutjats per un jurat popular a l'Audiència Provincial de Madrid. Els ha convocat el 8 d'octubre per comunicar-los el processament, després de concloure que hi ha «indicis sòlids d'un delicte de violació de domicili».

«Hi ha indicis incriminatoris racionals, suficients i objectius per entendre que els fets són susceptibles de ser qualificats com a constitutius de delicte de violació de domicili en relació amb un delicte de danys.»

Les imatges del moment en què la policia va tirar la porta a terra a cops d'ariet es varen fer virals i varen obrir un polèmic debat sobre si la policia pot irrompre en un pis per aturar una festa.

Els fets varen passar el 21 de març en un domicili de Madrid on els agents varen voler entrar per aturar una festa il·legal segons les restriccions sanitàries per la pandèmia.