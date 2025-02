CCOO i UGT es concentren a Palma: «La classe treballadora no pot ser moneda de canvi»

Els sindicats CCOO i UGT han reunit un centenar de persones, aquest diumenge, en una concentració a la plaça de Cort de Palma, convocada en el marc de les mobilitzacions organitzades a nivell estatal, per a reivindicar «els drets socials».

En declaracions als mitjans, el secretari general de CCOO a les Balears, José Luis García, ha explicat que, malgrat l'acord aconseguit entre PSOE i Junts el 28 de gener per a salvar part de les mesures incloses al decret Òmnibus, entre les quals la revaloració de les pensions, mantenir les bonificacions per al transport públic i les ajudes relatives a la Dana, els sindicats han decidit mantenir les concentracions convocades a tot l'Estat en considerar que, aquests dies, arran que PP, Vox i Junts tombassin el 22 de gener passat al Congrés el Decret, s'ha donat una situació que «no s'hauria de repetir», perquè és «jugar amb els drets de les persones treballadores i dels pensionistes».

«No es pot permetre l'espectacle que es va donar al Congrés, on el tacticisme dels partits polítics, va portar a una situació esperpèntica, que està devaluant la classe política, les institucions i la democràcia», ha remarcat García.

També, la portaveu de la comissió gestora d'UGT a les Illes, Xisca Garí, ha explicat que els sindicats han decidit sortir als carrers per a protestar contra el que ha passat aquests darrers dies, ja que «les persones i els seus drets no poden ser ostatges de lluites partidistes ni d'interessos d'alguns partits polítics, i això és el que ha passat amb el decret Òmnibus».

«Els drets dels treballadors i de les persones vulnerables, com la revaloració de les pensions, l'ingrés mínim vital, el salari mínim interprofessional o l'ajut a les persones que han estat afectades per la Dana, han estat segrestats pels interessos de diferents partits polítics», ha criticat Garí.

Per aquest motiu, i malgrat que, en aquest moment, hi ha un nou decret a la taula que sembla que tirarà endavant, la portaveu de la comissió gestora d'UGT a les Illes ha considerat que aquest «no és del tot suficient, per a tot Espanya, però sobretot per a aquesta comunitat autònoma, on hi ha un cost del nivell de la vida molt alt i ja no es pot negar el problema de l'habitatge».

«En aquesta comunitat, els sous no són alts, no pugen d'acord amb els preus i el cost del nivell de vida, els beneficis empresarials no es reparteixen i, per tant, no hi ha repartiment de la riquesa», ha lamentat Garí.

«Demanem que no es posin més en risc els drets de les persones, demanem que es pensi més en els interessos d'aquestes i no en els seus propis, i també demanem que no es bloquegin les institucions perquè d'aquest no bloqueig de les institucions també depèn que es posin en marxa mesures que encara no s'han posat en marxa i depenen de l'aprovació dels pressupostos», ha conclòs.