UGT i CCOO convoquen la mobilització 'Amb els drets de la gent no es juga' a Palma

En el marc de les mobilitzacions iniciades pels sindicats UGT i CCOO arreu de l'Estat espanyol, ambdós sindicats han organitzat una concentració amb la intenció de fer palès el seu descontent pels darrers esdeveniments ocorreguts al Congrés espanyol amb la Llei Òmnibus perquè «els drets dels treballadors i de les treballadores no poden esser una moneda de canvi».

Per a ambdós sindicats encara queden «drets a conquerir», per la qual cosa, avisen, «estarem a l'aguait». Per això, faran una concentració a la plaça de Cort, Palma, diumenge, 2 de febrer, a les 12 hores.