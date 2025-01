Comença la reparació urgent del pont de Jacint Verdaguer, per on passa la via de cintura, després de 50 anys sense fer-hi cap actuació

Les obres de reparació d’urgència del pont de Jacint Verdaguer, per on passa la via de cintura, han començat aquesta setmana, amb la instal·lació de grans bastiments per poder dur a terme l’obra que durarà un mes, quinze dies a cada banda del pont. Es tracta d’un pont que fa 50 anys que es va construir i, al llarg d’aquestes cinc dècades, no s’hi ha fet cap actuació en la majoria dels pilars. Altres ponts de la via de cintura s’havien reparat durant el 2009 i 2010.

Són unes obres molt molestes i que provoquen retencions, ja que l’obra es fa davall el pont per on els vehicles que venen en sentit Andratx per via de cintura hi passen per anar a l’autopista d’Inca. Els tècnics demanen comprensió als usuaris, perquè en algunes parts el pont es troba bastant degradat, el formigó s’ha desprès i s’hi ha hagut d’actuar d’emergència, per aturar-ne la degradació i garantir-ne la seguretat al llarg dels anys.

Segons els tècnics, l’ambient marítim de Mallorca fa que els ferros dels forjats es rovellin de forma molt més ràpida. Per això, és necessari netejar per complet i de forma minuciosa els pilars i l’estructura del pont. Tot seguit s’hi ha de col·locar una capa especial, per evitar que el forjat es rovelli, i s'ha de tornar a tapar de formigó l’estructura.

Per dur endavant aquesta actuació es necessiten quinze dies a cada costat del pont i no es pot actuar durant els vespres, ja que les tasques de neteja i reparació requereixen precisió. Per aquest motiu, s'ha de tallar un dels carrils que accedeix a l’autopista d’Inca, per poder dur a terme la reparació urgent amb les màximes mesures de seguretat.