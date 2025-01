Més per Palma: «El PP prioritza els interessos immobiliaris damunt les necessitats dels barris»

Més per Palma denuncia que el govern del PP no només ha deixat de banda el desenvolupament d’equipaments necessaris als barris, sinó que ha optat perquè tots els solars i espais disponibles per fer-hi equipaments i serveis públics estiguin en mans del negoci immobiliari, «perpetuant la falta d’infraestructures bàsiques per als residents», condemna Neus Truyol, portaveu de Més per Palma.

«És evident que el PP prioritza els interessos immobiliaris damunt les necessitats dels barris. Aquesta és una decisió política calculada que empitjora la qualitat de vida dels palmesans i perpetua les desigualtats», ha afirmat Truyol.

Durant la passada legislatura, es va aprovar inicialment el Pla d’Ordenació Detallada (POD), una eina clau per planificar el futur de Palma i garantir que tots els barris disposassin dels equipaments públics necessaris. Aquest pla preveia fins a 661.642 m² de sòl destinat a equipaments d’escala de ciutat, com centres de mobilitat sostenible, centres esportius i grans espais culturals. Això suposava un increment del 30% respecte dels existents, i arribava a un total de 3 milions de metres quadrats d’equipaments públics.

En relació amb els de barri/poble, identificava els espais per a futurs equipaments, distribuïts de manera equitativa al llarg del municipi en funció de les necessitats i característiques de cada zona. En aquest cas preveia per al futur un total de 303.575 m² més d'edificabilitat d’equipaments.

Aquesta ampliació suposava, de forma majoritària, l’expropiació o altres mecanismes urbanístics d’adquisició pública per part de l’Ajuntament. «Si tot això no és a la normativa urbanística, l’Ajuntament pot perdre aquestes oportunitats, tal com ja ha passat a Pere Garau. El propietari privat hi pot fer una finca de pisos de luxe, en lloc de l’equipament que tenia previst l’Ajuntament», ha recordat Truyol.

El POD havia identificat solars específics en diversos barris per expropiar i construir equipaments essencials. Amb la seva paralització, aquests solars queden abandonats o en risc de ser destinats a usos especulatius. Alguns exemples destacats són: Pere Garau, l’Ajuntament ja ha perdut l’oportunitat d’equipament a un solar situat entre els carrers Patronat Obrer i Lluís Martí; Camp d’en Serralta, solar al carrer Rodríguez Arias i Alòs, previst per un equipament pel barri; Son Gotleu, diversos solars al carrer Regal; Foners, dos solars al Parc de Ses Veles, destinats a diferents equipaments; i El Vivero, el solar de l’antic Cinema Iris, entre el carrer Crèdit Balear i Mestre Chapí, destinat a nous equipaments i a ampliar l’escola del Vivero.

Són barris densament poblats, com Pere Garau, amb més de 40.000 habitants; Son Gotleu, que en compta amb aproximadament amb 15.000; i altres zones, com Foners, Camp d’en Serralta i El Vivero, també amb milers de ciutadans. Tots ells pendents d'equipaments que són bàsics per millorar la seva qualitat de vida.

No obstant això, actualment no hi ha cap garantia que en el futur aquests barris disposin d’equipaments essencials com centres culturals, espais esportius o serveis de salut. L’abandonament del Pla d’Ordenació Detallada (POD) per part del govern del PP «agreuja la seva situació, condemnant els seus residents a un dèficit d’infraestructures que perpetua les desigualtats i afecta directament el benestar de milers de famílies».

«El PP, còmplice del deteriorament dels barris»

Amb l’abandonament del POD, el batle Martínez renuncia a una oportunitat única per fer de Palma una ciutat amb més i millors serveis públics per tots els veïns. «El batle facilita l’especulació immobiliària: Ara, en lloc de nous equipaments, als barris hi haurà més pisos de luxe. El PP dibuixa un futur sense nous equipament i amb cases només per als rics. Tot això n’expulsa els residents i les famílies treballadores, i les que quedin estaran sense serveis. Amb el PP, els veïns perden i l’especulació guanya», denuncia Truyol.

Més per Palma reclama al govern municipal que reprengui el Pla d’Ordenació Detallada i que compleixi amb els compromisos adquirits amb els veïnats dels barris afectats. Així d’aquesta manera es podrà: Protegir els solars identificats per al desenvolupament d’equipaments i garantir que s’utilitzin per satisfer les necessitats dels residents; activar els projectes que estaven prevists en el POD per dotar els barris dels serveis que mereixen; i elaborar un calendari clar i cercar el finançament per a la seva execució.

«El futur de Palma passa per una planificació urbana que posi les persones al centre. No podem permetre que el PP continuï ignorant els barris i regalant la ciutat als grans interessos internacionals de l’especulació i el turisme», ha conclòs Truyol.