Palma celebra el primer Dia de la Pesta

Palma ha incorporat una nova celebració per a commemorar la festivitat de Sant Sebastià: el Dia de la Pesta.

Organitzada per l'Obreria de Sant Sebastià, amb el suport de l'Ajuntament de Palma, s'ha celebrat aquest dissabte, dins el marc de les festes de Sant Sebastià 2025.

El Dia de la Pesta ha començat a les 17.00 hores a la plaça de Cort, on ha tengut lloc una representació per a rememorar la devoció que Palma sent cap al patró, Sant Sebastià, com a protector contra l'epidèmia de la pesta.

Cal recordar que, segons la tradició, una relíquia de Sant Sebastià va servir per a aturar un brot de pesta negra.

Entre els participants a la representació hi ha hagut els que vestien com a metges medievals i els que ho feien amb màscares, pintant de negre les cares d'alguns assistents a aquesta nova festa, per a simbolitzar que s'haguessin contagiat de la pesta.

Tot seguit, la comitiva de la Pesta ha abandonat la plaça de Cort, seguint el recorregut fins arribar finalment a la plaça Llorenç Bisbal, on s'ha fet entrega de les relíquies del sant.