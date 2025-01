Orgull Llonguet presenta el seu Sant Sebastià alternatiu

Orgull Llonguet no falla a la cita de la festa de Sant Sebastià. La confraria ha organitzat un seguit d’actes alternatius per a celebrar el patró de Palma, amb bauxa, festa i gresca. Actes oberts a la ciutadania que ajuden a crear comunitat i celebrar unes festes més humanes, properes i diferents. Les accions i activitats que realitzaran aquests dies són les següents:

-Mocador de la festa. L’entitat vendrà a la llibreria Quart Creixent i l’Ateneu Popular la Fonera de Palma el seu tradicional mocador de festa per 3 euros. Tal com han assegurat «amb lloguers impagables i botigues de barri convertides en boutiques per guiris pareix que els Llonguets ja no tenim lloc a Ciutat. Però no volem que Palma sigui un parc d'atraccions, volem Palma viva, participativa i amb trull de barri. Per això…. Llonguets come home. Torna a Palma per Sant Sebastià».

-18 de gener: Llonguetades. L'entitat realitzarà diverses llonguetades a diferents places de Palma. Els caparrots i els xeremiers faran visites a les diferents llonguetades i animaran unes de les festes alternatives més sentides. En els pròxims dies l’entitat farà públic el mapa interactiu de les diferents llonguetades.

-19 de gener: Revolta llongueta. El dia de la revetlla de Sant Sebastià, Orgull Llonguet donarà el sus a la festa a les 23.00 hores davant la Bodega Bellver. El pregó anirà a càrrec de Marina March. Hi participaran els caparrots i el drac, i es farà un passacarrer amb xaranga. El passacarrer continuarà a la Rambla amb el PD Burbaia i Padjesa. La festa es traslladarà a la plaça Weyler on hi haurà barra i música.

-20 de gener: Vermut recordant el Sant Patró. A les 12.00 hores Orgull Llonguet celebrà a la plaça París un vermut comunitari per a honrar el Sant Patró. Hi haurà vermut, música i torrades per a passar una bona estona. No us perdeu la festa!