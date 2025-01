L'Ajuntament de Palma presenta el programa de les Festes de Sant Sebastià 2025

L’Ajuntament de Palma ha presentat aquest divendres els principals actes de la nova edició de les Festes de Sant Sebastià 2025, que s’inicien aquest dissabte, 11 de gener, i s’allargaran fins al 26 de gener.

La tinent de batle de Participació Ciutadana, Lourdes Roca, acompanyada pel coordinador de l’àrea, Pedro Miró, i la directora general, Patricia Díaz, ha explicat que l’edició «manté i conserva els trets més característics de la Revetla» i, com ja es va iniciar l’any passat, «recupera l’aposta pel talent local combinat amb la música actual». A més, Roca ha fet especial menció al cartell oficial de les festes, que ha estat dissenyat expressament per a l’ocasió pel reconegut artista mallorquí Rafa Forteza, «una de les figures més destacades per entendre l’evolució de la plàstica espanyola contemporània de les últimes dècades». «El cartell aporta una visió moderna i personal de la celebració, i exemplifica l’esforç d’aquest Ajuntament per consolidar Palma a nivell nacional i internacional», ha explicat.

La programació arrencarà aquest dissabte, 11 de gener, a la plaça de Cort, amb activitats per als més petits de 10.30 a 14.00 hores, com el taller infantil 'Vine a pintar els pebres' i la tradicional 'despertada' del Drac de na Coca. També hi haurà un face-in-hole per a fer-se fotografies amb el Drac de na Coca i la Batucada Nam Sobrats juntament amb l’Escola Municipal de Música de Palma, que oferiran actuacions en directe.

La inauguració oficial comptarà amb la participació dels mestres de cerimònies, representats aquest any per membres del Consell de la Infància.

El públic podrà gaudir d’una àmplia oferta, que compaginarà la batucada amb el ball dels Gegants i Capgrossos.

Un especial protagonisme tendrà aquest dia el Drac de na Coca, a través del ‘pregonet’ titulat 'El Drac de na Coca i la flama de la festa', de Caterina Valriu, o la ‘despertada’, que consisteix en l’entrega de ‘pebrots de cirereta’ al Dragó perquè mantengui les seves forces i no falti la flama que dona esperit i llum a la festa.

Aquest primer dia també inclou activitats paral·leles com un tren infantil a la plaça Major, i la inauguració de l’exposició ADN Sant Sebastià, dedicada a la història del patró de Palma, que es podrà visitar de l’11 al 26 de gener a l’avinguda Antoni Maura.

A més, aquest any l’Ajuntament dona suport a la iniciativa de l’Obreria de Sant Sebastià, i Palma comptarà amb una nova festa, ‘El dia de la Pesta’, que se celebrarà el dissabte 11 de gener, a les 17.00 hores, amb sortida des de plaça de Cort.

D’altra banda, el diumenge 12 de gener tendrà lloc Sant Sebastià Petit al Parc de Sa Riera, amb activitats a partir de les 10.30 hores com tallers, una gimcana i altres activitats esportives i educatives per part de l’EMT i la Policia Local, a més d’un rocòdrom i les Barridiades de l’Institut Municipal de l’Esport.

Pel que fa al cartell de concerts, la regidora ha fet èmfasi en l’aposta pel talent local i els diferents estils i modalitats musicals, «amb l’objectiu de satisfer el màxim els gustos del públic i oferir un programa per a totes les edats».

En aquest sentit, ha destacat la incorporació aquest any dels concerts de ’sus’, que seran el 17 de gener a la plaça d’Espanya, amb les actuacions de Midnight Walkers, Lyra’s Hëll, Mut i La Casa Azul.

Així mateix, després de l’èxit i bona acollida que van tenir l’any passat, el programa manté els ‘concerts de tardeo’, que se celebraran el 18 de gener a partir de les 18.00 hores, a la plaça de Cort, amb DJ’s com Xisqueta, Lluís Riu i Paco i Jaume Colombàs, i a la plaça Major, amb les actuacions d’Eva, La Mujer de Verde i Val9.

El dia de la Revetla, el 19 de gener, comptarà amb més de 20 actuacions musicals distribuïdes en diversos punts de la ciutat, incloent-hi la plaça Major, plaça de Cort, Joan Carles I i plaça d’Espanya.

Els actes començaran a la plaça Major a les 18.30 hores amb la glosada de l’Associació Glosadora de Mallorca, seguida a les 19.15 hores pel ball dels Gegants i Capgrossos, acompanyats pels xeremiers. A les 19.30 hores, l’Escola de Música i Dansa de Mallorca oferirà també un ball tradicional.

Posteriorment, es donarà pas a la sortida del Drac de na Coca des de Cort, acompanyat per una batucada que guiarà les autoritats fins al fogueró situat a la plaça Major, on el mateix Drac serà l’encarregat d’encendre’l, un acte simbòlic que inaugura oficialment la nit de la Revetla.

A partir d’aquí, es desplegaran les actuacions musicals a la plaça d’Espanya, on actuaran Victoria Lerma, Suasi, Joan Dausà i L.A.; a la plaça de Cort ho faran Maria Hein, Jaume Anglada juntament amb Carolina Cerezuela, i Xanguito; a la plaça Major estaran els grups Sonadors Sonats, Música Nostra, Tomeu Penya, i Negre, i a la plaça Joan Carles I actuaran Ana Guerra, Marlon i Marc Seguí.

Els concerts començaran al voltant de les 20.30 hores, i els últims ho faran sobre les 01.00 hores de la matinada.

D’altra banda, la tinenta de batle ha recordat que el programa de les Festes de Sant Sebastià 2025 inclou també la Diada Ciclista i els Premis Ciutat de Palma, ambdós el 20 de gener.

La programació continuarà el 25 de gener amb la Trobada de Gegants a la plaça de Cort, a les 10.00 hores, amb balls i cercaviles des de la plaça Major fins a la Porta Pintada.

Finalment, el 26 de gener tendrà lloc la volada d’estels al Parc de la Mar, d’11.00 a 14.00 hores. Un dia abans, el 25, als centres de s’Escorxador, Santa Catalina i Joan Alcover es duran a terme tallers de construcció d’estels. Les inscripcions s’obriran a partir del 12 de gener.

El 26 de gener, els correfocs posaran el toc final a les festes, amb l’encès de les Bèsties de Foc a les 19.00 hores a la plaça de la Reina, amb les colles Drac i Guardians de Sant Jordi, Realment Cremats, S’Òliba de la Real, Es Drac de Na Coca i Ses Germanies.

També tendrà lloc la sortida dels Dimonis al Pont de la Riera i Jaume III, amb les colles Enfocats, Trabucats, Es Cau des Boc Negre, Encabritats, Kinfumfà, Incubus i Illa Galera.