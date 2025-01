Més per Palma: «L’autoritarisme del PP torna a atacar la democràcia i les entitats de Palma»

Més per Palma descriu com a «un retrocés inacceptable en qualitat democràtica» les darreres decisions del Partit Popular, que afecten greument tant els mecanismes de participació ciutadana com la tasca de control democràtic de l'oposició.

La democràcia: limitada i mutilada

El PP retalla el nombre d'iniciatives que els grups polítics de l’oposició poden presentar al plenari. Això suposa un obstacle a la seva tasca d’iniciativa política i de fiscalització i control del govern.

«Aquestes decisions s'han pres unilateralment, sense cap consulta prèvia a la ciutadania i sense cap diàleg ni consens amb la resta de forces democràtiques municipals. No només és un menyspreu a la pluralitat democràtica, sinó un atac directe als drets de participació i de control», ha declarat Neus Truyol, portaveu de la formació ecosobiranista.

Silenciar el teixit associatiu

A més, a partir d’aquest gener, només les entitats d'Utilitat Pública Municipal podran intervenir als plens. Això suposa que el 80% de les associacions de Palma quedaran excloses de qualsevol possibilitat d'expressar-se públicament en aquest espai.

«Per què el PP i el batle Jaime Martínez tenen por d’escoltar les aportacions de les associacions?», s’ha demanat Truyol. «Aquesta exclusió revela un intent deliberat d’evitar el diàleg, el debat i qualsevol crítica a la seva gestió».

Una crida per recuperar la democràcia

Davant aquest escenari, Més per Palma reclama la recuperació del text original del Reglament Orgànic del Ple, que garantia una distribució equitativa de les iniciatives entre els grups polítics. També insta el govern municipal a modificar urgentment el Reglament de Participació Ciutadana per assegurar el dret de totes les entitats ciutadanes a intervenir als plens.

«És imprescindible defensar la participació i el control democràtic. És evident que la pluralitat espanta el batle de Palma i que el PP fa servir les institucions per desmuntar la democràcia. Estam davant un govern que té por dels que pensen diferent. Cada passa que fan deixa clara que les dretes governen per defensar els interessos d’uns pocs grans negocis. Al mateix temps, menyspreen les necessitats i demandes dels veïns i veïnes. Governen contra la gent, amb una actitud inacceptable en democràcia. Si el PP no fa marxa enrere, continuarem lluitant perquè Palma sigui una ciutat per a tothom i no per a uns pocs», ha conclòs Truyol.