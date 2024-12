Denuncien risc greu per a la salut dels treballadors i animals del Centre Municipal de Protecció Animal de Son Reus

El sindicat CCOO ha volgut manifestar aquest dilluns «preocupació i malestar per la situació insostenible que estan vivint els funcionaris i funcionàries, voluntaris i voluntàries, així com tots els animals acollits al Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal de Son Reus».

Des de fa temps els treballadors de Son Reus demanen solucions a l'Ajuntament de Palma, i explicacions a l'empresa Tirme, pel fet que aquesta ha dipositat muntanyes de cendres annexes a les instal·lacions de Son Reus; sense rebre cap solució.

«Quan fa una mica de vent, les cendres es dipositen per totes les instal·lacions municipals i es mantenen en suspensió durant hores, i fins i tot dies si la climatologia és adversa, havent de respirar les molècules de cendres en suspensió i embrutar la roba i les mans dels treballadors, ja que la cendra està per tots els costats, havent de conviure tot el dia entre cendres», han denunciat.

Les instal·lacions de Son Reus són antigues i obsoletes, per la qual cosa els tancaments i aïllaments no són adequats per a evitar l'entrada de cendres a les oficines, banys, sales de treball…, havent de treballar diàriament amb cendres per qualsevol lloc de les oficines.

«A causa de tot allò relacionat, els treballadors han de treballar amb guants i màscara durant tota la seva jornada, fins i tot alguns han hagut de ser assistits pels serveis de salut, i han estat derivats a les Mútues de Treballadors, a causa dels problemes respiratoris que estan patint», han explicat.

A més, remarquen que no només els treballadors municipals pateixen la insalubritat de les instal·lacions, a causa de la mala praxi de Tirme i de la immobilitat de l'Ajuntament de Palma per a solucionar-lo, sinó que els voluntaris també pateixen aquestes insalubritats, és més, els animals allà acollits, en estar a dependències exteriors durant 24 hores, pateixen les insalubritats de manera contínua, el seu patiment és extrem.

Per tot això, CCOO ha decidit posar-se en marxa ja, acudint a Inspecció de Treball per a interposar la pertinent denúncia per aquests fets, així com traslladant urgent als Serveis de Prevenció de Riscos Laborals del propi Ajuntament de Palma i als responsables de Tirme, per a intentar solucionar el problema de forma urgent. Però assenyalen que només han obtengut per resposta que «ho estam estudiant» o que «es mirarà d'humitejar la zona perquè el vent no desplaci les cendres». Solucions que qualifiquen de «ridícules» d'acord amb les immenses muntanyes de cendres que hi ha al costat de les instal·lacions de Son Reus.

El sindicat demana a l'Ajuntament la paralització de l'activitat de les instal·lacions de Son Reus immediatament, i el trasllat a una altra ubicació menys insalubre, ja no només pel risc per a la vida i la salut dels treballadors del Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal, sinó també dels voluntaris que van cada dia a ajudar, i als animals acollits que durant 24 hores han de respirar les partícules de cendra provinents de les immenses muntanyes de cendra que acumula Tirme.

«Ja n'hi ha prou amb instal·lacions tercermundistes en un Ajuntament com el de Palma, ja n'hi ha prou de deixar fer a Tirme el que li vingui de gust!», han conclòs.