Bartomeu Suau reivindica la màgia dels barris de Palma en el Pregó de l'Estendard

El capellà Bartomeu Suau Serra ha pronunciat aquest divendres el tradicional pregó de la Festa de l’Estendard, sota el títol ‘La màgia de Palma!’, en el transcurs del qual ha fet un recorregut emotiu i nostàlgic per la ciutat que va conèixer de nin i de jove i que va compartir amb la seva família i els seus companys de generació.

L’acte, presidit pel batle de Palma, Jaime Martínez Llabrés, ha tengut lloc aquest capvespre, a la sala de sessions de l’Ajuntament, amb la presència dels regidors de la Corporació municipal i un nombrós grups de persones que han conegut de prop la tasca del pregoner com a rector de l’església de sa Indioteria i principal impulsor del projecte del Club Jovent, especialment orientat a la formació en valors dels infants i adolescents.

El pregoner ha estat presentat pel primer tinent de batle de l’Ajuntament, Javier Bonet, qui ha glosat la figura de Bartomeu Suau com a dinamitzador ciutadà extraordinàriament sensible amb les necessitats educatives i afectives de la població jove.

Nascut a Palma fa 80 anys, la tasca social i solidària de Suau el va fer mereixedor de la concessió del Premi Ramon Llull de l’any 2000.

Amb només 10 anys d’edat, va entrar en el seminari, sent ordenat presbiter el 1968. La seva primera destinació va ser el poble de Lloseta, on va exercir com a vicari.

Posteriorment, el 1969, va ser nomenat superior del Seminari Nou, i, un decenni més tard, el 1979, va ser destinat a la parròquia de Sant Josep del Terme, al barri de sa Indioteria, on actualment desenvolupa encara la funció de rector.

Al llarg d’aquest extens període de temps, Bartomeu Suau ha impulsat en aquesta barriada pròxima al polígon de Son Castelló nombrosos projectes socials i educatius que han esdevingut punts de referència en la formació humana de nins i joves de Palma, i que han estat, igualment, capdavanters des de la perspectiva de l’acció solidària, la reinserció o l’atenció a la gent gran.

El batle de Palma s’ha ocupat de tancar l’acte de la lectura del pregó de l’Estendard, agraint la tasca desenvolupada per Suau durant gairebé mig segle, i ha convidat els ciutadans a participar en la resta de celebracions organitzades al llarg dels pròxims dies.

Igualment, el primer regidor de Cort ha fet el lliurament al pregoner d’enguany d’una figura commemorativa.