ARCA espera salvar l'edifici de 31 de Desembre després de l'aturada del Consell per a analitzar valors patrimonials

L'Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA) manté l'esperança d'aconseguir salvar l'edifici de l'Eixample, al carrer 31 de Desembre, 27, després que el departament de Patrimoni del Consell hagi ordenat l'aturada de la demolició durant tres mesos per analitzar els possibles valors patrimonials de l'immoble. La suspensió és efectiva des del 16 de desembre i correspon a l'Ajuntament de Palma garantir-ne el compliment. ARCA en una nota de premsa emesa aquest dimecres ha explicat que l'entitat havia fet la sol·licitud d'aturada per escrit.

ARCA pensa que l'Ajuntament de Palma «es va precipitar atorgant una llicència de demolició», quan hi havia una decisió prèvia de la Comissió de Centre Històric que «obliga a la conservació d'elements primordials de l'edifici com és la façana. A més, estava inclosa la seva preservació al Pla d'Ordenació Detallada (POD)», que no es va aprovar definitivament, però el representant d'ARCA a la comissió, «sempre va defensar la conservació íntegra de l'immoble», afirma l'entitat.

L'entitat remarca que el fet de descobrir qui va ser l'arquitecte i autor del projecte original del 1926, Gaspar Bennazar, «no fa més que afegir arguments a favor de la conservació d'aquest edifici».

ARCA confia en el compromís del Consell i de l'Ajuntament de Palma en la «defensa real» del patrimoni i que s'aprofiti l'oportunitat de salvar «in extremis aquest immoble».

L'associació ha reclamat que s'ha de fer una feina «seriosa» de catalogació de tot l'Eixample, «perquè després del risc de desaparició d'aquest edifici podrien venir molts altres fins a desfigurar i perdre el nostre Eixample, i no ens ho podem permetre», conclou.