El senador d'Eivissa i Formentera insta a Prohens a aplicar els programes de lloguer assequible i segur impulsats pel govern espanyol

El senador d’Eivissa i Formentera, Juanjo Ferrer, ha instat aquest dimarts al govern de les Illes Balears a implementar el programa 10 i el programa 13 de la llei d’habitatge estatal, per tal de promoure el lloguer a preus assequibles i, a la vegada, donar seguretat jurídica als propietaris. Ferrer ha recordat a la presidenta del Govern, Marga Prohens, «que no podrà implementar el seu programa de lloguer segur perquè no té pressupostos», i per això l’ha animat a aplicar les propostes estatals.

El senador ha participat dimarts matí en la Comissió d’Habitatge del Senat, a on s’ha debatut una moció del PSOE per tal que el govern de l’Estat espanyol implementi els programes 10 i 13 de la llei d’habitatge i els destini dotació econòmica.

Ferrer s’ha mostrat a favor de la moció i ha contraposat els dos models: La proposta progressista, que planteja una assegurança d’impagament pels llogaters que participin en el programa i posin al mercat habitatge assequible; i el model de la dreta, que només està enfocat a ajudar els propietaris, sense posar cap límit de preus a l’habitatge. Una situació que el senador ha denunciat «que l’únic que fa és fomentar l’especulació i no afecta el que és important, que és el control de preus».

D’altra banda, el senador també ha participat en altres dues mocions presentades pel PP, que ha titllat de «totalment buides de contingut», i ha recordat que mai han cregut en la creació d’habitatge protegit, perquè les seves actuacions quan han governat a les Illes Balears han estat nul·les. A més a més, els ha recordat que el Partit Popular s’està negant a aplicar els topalls als preus del lloguer a Eivissa i Formentera, dos dels indrets de l’estat a on la situació d’accés a l’habitatge és més crítica.

També ha incidit en el fet que actualment a Eivissa només s’estan construint pisos d’alt estànding, que expulsa del mercat classes mitjanes i treballadores i està fomentant el xabolisme, un problema que s’ha agreujat des que el Partit Popular governa a les illes.

Finalment, Ferrer ha recolzat una altra moció socialista per protegir l’habitatge protegit de l’especulació. «No té sentit que una persona pugui accedir a un habitatge públic per trobar-se en situació de vulnerabilitat i, temps després, apropiar-se d’aquests beneficis per treure’ls al mercat», ha exposat.