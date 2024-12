Convoquen una concentració de rebuig a l'acte de Francisco Gil-White a Palma: «Els sionistes no són benvinguts a Mallorca»

La sala d'actes de Ca n'Oleo a Palma acollirà el proper dimecres, 18 de desembre, una conferència de l'historiador sionista Francisco Gil-White, que ja va suscitar un notable rebuig en la seva anterior visita a Mallorca. La cita compta amb el suport del Govern, la Fundació Hispanojueva, Comunitat Jueva de les Illes Balears (CJIB) i l'Institut d'Estudis Baleàrics.

«El sionista islamofòbic Francisco Gil-White torna a Mallorca, aquesta vegada per fer un acte a una seu de la UIB i amb col·laboració del Govern. Aquest personatge, que l'any passat ja trobà més oposició que públic, defensa la desaparició de Palestina i l'extermini dels palestins a mans de l'exèrcit israelià. Considera que tothom a Gaza es un 'blanc legítim' i que 'no hi ha estructures civils', que tots són terroristes», així ho ha denunciat Ciutadans per Palestina.

L'entitat apunta que l'acte és «una provocació davant els més de 50.000 palestins assassinats a mans de l'entitat sionista. Una universitat pública no hauria d'acollir a qui defensa un genocidi».

Per això, Ciutadans per Palestina i Mallorca per Palestina han convocat una concentració per a mostrar rebuig a l'esdeveniment i a la presència de Gil-White: «Els sionistes no són benvinguts a Mallorca. Arruix sionistes. Visca Palestina lliure!».