Cort pren precaucions davant l'alerta taronja decretada per vent i temporal marítim

L'Ajuntament de Palma ha pres aquest dissabte precaucions davant l'alerta taronja decretada per vent i temporal marítim. Així, el Consistori ha informat que ha activat un dispositiu especial davant l'alerta taronja, que entrarà en vigor aquest dissabte a partir de les 15.00 hores i es mantindrà fins a aquest diumenge a les 17.00 hores. Es preveuen ratxes de vent que poden assolir els 100 km/h, amb el moment més crític durant aquesta tarda i nit.

Per a garantir la seguretat de la ciutadania, s'han pres mesures específiques com el tancament del passeig marítim, els parcs amb arbratge i els accessos a l'interior de l'arbre de Nadal situat al Parc de Ses Estacions i la bola de Nadal del Passeig Sagrera.

L'Ajuntament de Palma ha demanat a la ciutadania «extremar les precaucions» i seguir aquestes recomanacions per a garantir la seva seguretat: evitar acostar-se a murs de pedra, tanques publicitàries, pals de llum i torres d'alta tensió, ja que poden ser molt perillosos; si estan a casa, tancar portes i finestres, i retirar tests o objectes que puguin caure al carrer; no transitar per parcs o avingudes arbrades a causa del risc de caiguda o trencament de branques; evitar accedir a punts del litoral afectats per fort onatge o zones on les ones trenquin amb força; i no acostar-se a passejos marítims, espigons o penya-segats, ja que la força de l'aigua pot suposar un greu perill i arrossegar-los.

L'Ajuntament ha recordat finalment «la importància de seguir les indicacions de les autoritats i romandre atents als canals oficials per a noves actualitzacions».