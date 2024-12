Aemet activa l'avís taronja aquest dissabte a les Balears per vents forts de fins a 140 km/h i fenòmens costaners

L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha activat l'avís taronja aquest dissabte a les Balears per forts vents que podran aconseguir els 140 km/h, i fenòmens costaners.



Així, l'avís taronja s'ha activat a partir de les 15.00 h del dissabte a Mallorca i Menorca i a partir de les 18.00 h a Eivissa i Formentera.



Segons ha informat Aemet Balears, s'esperen vents forts de màximes de 90 km/h, que serà del nord-oest i que podrà aconseguir puntualment els 100 km/h i en cims i caps els 140 km/h. Igualment, es preveuen ones de tres a quatre metres.



A Eivissa i Formentera l'avís taronja respon al risc per fenòmens costaners, ja que s'espera vent del nord-oest de 50 a 65 km/h amb ones de tres a quatre metres. Així mateix, s'ha activat l'avís groc a les Pitiüses per vents forts de 70 km/h com a màxim.



Cal recordar que la Aemet ha emès un avís especial de fenòmens adversos per un temporal de neu, pluja, vent i mar en la meitat nord peninsular i les Illes Balears que començarà aquest dissabte i durarà fins al dimarts 10, com a mínim.



Segons ha detallat Aemet, la interacció de l'anticicló atlàntic juntament amb una borrasca centrada sobre Europa central donarà lloc entre el dissabte i el diumenge a una forta entrada de nord que provocarà la intensificació del temporal.