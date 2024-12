Èxit del 2n Cap de Setmana Antifeixista: «Hem demostrat que Palma no cedirà davant el discurs de l’odi»

Més per Palma ha valorat molt positivament el 2n Cap de Setmana Antifeixista, una iniciativa que ha comptat amb una gran participació i «ha reafirmat el compromís de la ciutat amb la convivència i els drets humans».

La portaveu de Més per Palma, Neus Truyol, ha destacat l’impacte de les jornades: «Aquest cap de setmana hem demostrat que Palma no cedirà davant el discurs de l’odi. Ens hem unit per construir estratègies locals i globals per resistir i avançar com a societat, sempre defensant la llibertat i la diversitat».

A més, MÉS exigeix a l’Ajuntament de Palma que retiri les banderes franquistes que es venen al mercadet de Nadal de Palma. «No podem normalitzar els símbols antidemocràtics. L’Ajuntament ha d’actuar amb contundència. El PP és esclau de Vox i els seus discursos d’apologia del franquisme. Tenim una dreta hereva d’aquell règim autoritari», ha denunciat Truyol.

Un programa variat i enriquidor

El 2n Cap de Setmana Antifeixista ha inclòs activitats que han permès els participants reflexionar i actuar davant l’extrema dreta:

· Xerrada inaugural: Fonsi Loaiza, periodista de Cadis, va parlar de com es propaga el discurs reaccionari i les aliances entre els lobbys econòmics i polítics.

· Ruta històrica: Un recorregut pels racons de la Palma antifeixista dels anys noranta, guiat per l’escriptor local Albert Herranz, visitant l’antic estadi del Mallorca o els jutjats, i recordant casals populars com a indrets de combat de les extremes dretes.

· Taules rodones: Figures destacades com Irantzu Varela (Euskal Herria), Dino Sakanovic (Bòsnia i Hercegovina), Gautier Sabrià (Catalunya Nord) i Alicia Valdés (Astúries), entre d’altres, van aportar experiències locals i globals sobre com plantar cara al feixisme.

· Fira del Llibre Antifeixista: Llibreries de ciutat han participat amb la venda de llibres per analitzar els moviments reaccionaris i mobilitzar els projectes que treballen per aprofundir en més democràcia.

Un èxit de convocatòria i diversitat

Les jornades han destacat per la riquesa de perspectives i la participació de ponents internacionals, activistes locals i famílies, gràcies a la incorporació d’un servei de ludoteca. Aquesta transversalitat ha estat clau per construir un discurs inclusiu i efectiu.

«És essencial recordar que el feixisme no només és un problema polític, sinó una amenaça social i cultural que busca trencar la convivència. Aquest cap de setmana hem demostrat que la força de la societat civil pot plantar-li cara», ha afirmat Truyol.

Palma, ciutat de llibertat

Més per Palma reafirma el seu compromís amb la lluita antifeixista i amb la defensa dels valors democràtics: «Les esquerres hem de reforçar les nostres estratègies per fer front als moviments antidemocràtics. Mentrestant hem de reforçar la confiança de la gent, hem de connectar millor amb les famílies treballadores i els seus problemes reals. Recordem que les extremes dretes alimenten l’odi contra els col·lectius més vulnerables, però mentre reforcen els privilegis dels poders de sempre. Actuen de forma descaradament hipòcrita. L’extrema dreta vol ocupar les institucions públiques per destruir la democràcia. Però tenim un missatge per a ells: no podran amb nosaltres. De fet, la por ja ha canviat de bàndol. Quan desemmascaram les seves intencions reals, la seva resposta és cada vegada més virulenta. Tenen por de perdre poder. Aquestes jornades han estat una demostració que Palma encara és un bastió de llibertat i diversitat. Continuarem treballant perquè els drets humans i la convivència siguin sempre una prioritat».