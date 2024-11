L'ASM du als tribunals de l'Estat espanyol el rètol il·legal de l'Aeroport de Palma

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca ha presentat un recurs contenciós-administratiu contra Aena, davant la negativa de l'entitat estatal a adaptar el nom de l’Aeroport de Palma a la toponímia oficial i la normativa lingüística.

L'ASM ja va instar Aena a modificar la denominació «Aeropuerto de Palma de Mallorca» l’any 2017, amb motiu de la recuperació del nom de Palma com a topònim oficial de la ciutat. Cal recordar també que, per les mateixes dates, el Consell de Mallorca aprovà per unanimitat sol·licitar el canvi del nom pel d'Aeroport Internacional Ramon Llull Palma-Mallorca, petició que va ser rebutjada pel Ministeri de Foment al·legant que la modificació costaria 500.000 euros.

Davant l'immobilisme d’Aena, l'ASM va presentar una nova reclamació el passat mes de juliol exigint el respecte a la toponímia i a la llengua catalana, a la qual l’entitat va replicar que el nom actual compleix amb la normativa i que en tot cas l’autoritat competent per a la denominació dels aeroports és el Ministeri de Transports. Atès que no es corregia la denominació ni s'emetia cap resolució, l'ASM ha presentat el contenciós als tribunals per silenci administratiu.

L'ASM recalca que «té present que el mal que Aena fa a Mallorca va més enllà del nom de l’aeroport, des del moment que impedeix la cogestió que les nostres institucions reclamen des de fa vint anys, afavoreix la massificació, s'apodera de tots els beneficis i, en resum, ens sotmet a una explotació colonial en tota regla». Així mateix, és conscient que «recórrer als tribunals de l'Estat espanyol és jugar fora de casa i amb l'àrbitre en contra». Tot i així no deixarà de «presentar batalla» en tot allò que sigui al seu abast, i «la denominació actual de l'aeroport és un insult gravíssim a la llengua i la identitat de Mallorca, davant els ulls de tot el món, que no es pot tolerar de cap manera».