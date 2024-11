'La ciutat i els cans', cicle de conferències sobre «la relació mil·lenària entre els cans i l'ésser humà» a partir del 20 de novembre a Palma

La convivència entre l’ésser humà i el ca, «una relació mil·lenària que ha evolucionat al llarg dels segles», serà el focus del cicle de conferències organitzat pel Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears (COVIB) en col·laboració amb l’Ajuntament de Palma a partir d’una idea del Dr. Lluís Ferrer, catedràtic de Medicina i Cirurgia Animal a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Aquestes xerrades, titulades 'La ciutat i els cans', s’oferiran entre aquest mes de novembre i l’abril del 2025, una cada mes, a la sala d’actes de Palma Activa, al carrer del Socors de Palma, amb l’objectiu d’analitzar i aprofundir en el paper fonamental dels cans en la societat actual. Les conferències, obertes a la ciutadania de manera gratuïta, es dirigeixen especialment a amants dels animals i a persones interessades en la història, el comportament i la cultura vinculada als cans. El cicle començarà el 20 de novembre, amb la primera de les sis xerrades programades.

Presentació del cicle

Llorenç Bauzá, tinent de batle i regidor de Medi Natural, Entorns Saludables, Mercats i Innovació de l’Ajuntament de Palma; Sebastià Pujol, director general de Medi Ambient, Entorns Saludables i Benestar Animal de Cort; i Ramon Garcia, president del COVIB, han presentat aquest divendres, 15 de novembre, la iniciativa a l’Ajuntament de Palma. Amb aquest cicle, el Col·legi de Veterinaris vol «posar en relleu la figura del ca com a membre clau en moltes famílies i com a company de vida», assegura el president del COVIB, Garcia. «Cada conferència explorarà un aspecte diferent d’aquesta relació des d’una perspectiva acadèmica, històrica i cultural. Aquesta iniciativa respon a la necessitat de fomentar la conscienciació social sobre el benestar animal i la importància dels cans en les nostres vides, una temàtica cada vegada més present en la nostra societat», ha destacat Garcia.

'La ciutat i els cans' representa una col·laboració entre el COVIB i l'Ajuntament de Palma amb la finalitat d'afavorir una major conscienciació sobre el benestar i la protecció dels cans. En aquest sentit, el president del COVIB ha manifestat la seva satisfacció per aquesta aliança: «És imprescindible que, com a societat, fomentem una major sensibilització sobre la cura i el respecte envers els animals que conviuen amb nosaltres. Els veterinaris juguen un paper fonamental en la promoció del benestar animal, i aquesta iniciativa vol ser un pas més per reforçar aquesta responsabilitat».

Sis perspectives sobre la relació entre els cans i l'ésser humà

La primera conferència, titulada 'L'origen d’una gran amistat. La domesticació del ca', tendrà lloc el pròxim 20 de novembre a les 19 h, i anirà a càrrec del Dr. Lluís Ferrer, catedràtic de Medicina i Cirurgia Animal a la Universitat Autònoma de Barcelona, ideòleg de la iniciativa. Ferrer explorarà l’inici de la domesticació del ca i l’evolució de les diverses races canines, aportant una visió científica a la relació entre els humans i els cans des d’una perspectiva biològica i antropològica però accessible al públic.

A partir d’aquí, s’han programat cinc xerrades més que abordaran aspectes com la salut mental, la capacitat d’aprenentatge i les emocions dels cans, el paper del ca en la cultura i en la religió, el ca en la ciència o el ca i la literatura, amb ponents com el Dr. Jaume Fatjó, el Dr. Carles Morales, la professora Elena Benito o el Dr. Martí Pumarola, entre d’altres.

L’evolució del rol del ca en l’entorn humà

El cicle també posarà en relleu la transformació del paper dels cans en la societat. «D’ençà que els cans varen començar a ser domèstics, el seu rol ha anat evolucionant: de companys de caça i vigilants a membres de ple dret dins les famílies. Aquest canvi reflecteix una creixent sensibilització pel benestar dels animals, una realitat que es veu reflectida en la nova legislació estatal, com la Llei 7/2023 de Protecció dels Drets i Benestar dels Animals. Aquesta normativa posa de manifest la importància de garantir el benestar de les mascotes i reconeix els animals de companyia com a éssers amb necessitats pròpies» assegura Garcia.

Segons Ramon Garcia, «el reconeixement del ca com a part essencial de moltes famílies subratlla la responsabilitat que tenim com a societat per garantir-ne el benestar». Aquesta nova legislació marca una fita en la relació entre persones i animals i recorda que és responsabilitat de tothom vetllar per les seves necessitats.

El president del COVIB ha convidat la ciutadania a participar-hi, destacant que «cada conferència serà una ocasió per aprendre, reflexionar i enriquir la nostra comprensió del vincle de respecte i estima que tenim amb els nostres animals de companyia i que mereix ser valorat i reconegut».