La Llar d’Ancians engega el projecte 'En bici sense edat' per combatre la soledat i reconnectar amb la comunitat

Combatre la solitud no desitjada, afavorir les relacions intergeneracionals i reconnectar la gent gran amb l'entorn i la comunitat són els objectius del projecte 'En bici sense edat'. Una acció de voluntariat implantada amb molt d’èxit en algunes ciutats espanyoles i europees que, per primera vegada, arriba a les Illes Balears, de la mà de la Fundació Mallorca Integra, en col·laboració amb MBW Proa Premium i Fundació 'la Caixa'.

«Les persones amb mobilitat reduïda o que no tenguin família de la residència la Llar d’Ancians, que l’IMAS gestiona a Palma, seran les primeres de la comunitat autònoma que podran gaudir d’aquesta experiència innovadora i senzilla alhora, que ofereix sortides en tricicle elèctric amb capacitat per a fins a dues persones, per fer passejades per Palma, visitar el barri antic, veure els llums de Nadal o la mar, acompanyades per un voluntari que és qui condueix», ha explicat la vicepresidenta de la institució insular IMAS, Magdalena García Gual.

«Es tracta d’un projecte que contribueix a fomentar un envelliment actiu, saludable i integrat dins la comunitat, pel qual apostam des de l’IMAS», ha destacat García, qui ha agraït la tasca de Mallorca Integra, d'MBW Proa Premium, de la Fundació 'la Caixa' i dels voluntaris que el fan possible. «El voluntariat contribueix al bé comú, la tasca que feis complementa la dels professionals i permet que la gent gran pugui gaudir d’activitats com aquesta, que reforcen l'autoestima, el sentiment de pertinença i la integració social», ha dit.

A l’acte de presentació d''En bici sense edat', a més de García també hi han assistit la consellera de Famílies i Afers Socials del GOIB, Catalina Cirer; la directora insular d’Atenció Sociosanitària del Consell de Mallorca, Rosa Llobera; la regidora de gent gran i interculturalitat de l’Ajuntament de Palma, María Luisa Marqués; així com representants de les entitats patrocinadores i les directores de la Fundació Mallorca Integra, Catalina Miralles i Aurora Sampol, que coordinaran i dirigiran aquest projecte.