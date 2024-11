El ple de l'Ajuntament de Palma aprova la Zona de Baixes Emissions, que entrarà en vigor al gener

El ple de l'Ajuntament de Palma, amb els vots a favor del PP i l'abstenció del PSIB, ha aprovat aquest dimecres el projecte d'ordenança municipal reguladora de la Zona de Baixes Emissions (ZBE), que entrarà en vigor al gener del 2025.

A la mesura s'han oposat els regidors dels grups municipals de Més per Palma i Unides Podem, que han assegurat que el projecte no tendrà un efecte en la reducció de les emissions provocades pels vehicles, i de Vox, que han mostrat desconfiança per l'empresa a què se li va adjudicar l'elaboració de l'informe en què es basa la proposta.

De tota manera, gràcies a l'abstenció del PSIB, la ZBE entrarà en vigor a partir del proper mes de gener per a limitar l'accés de vehicles sense distintiu o amb distintiu A de la Direcció General de Trànsit (DGT) a l'interior de les Avingudes. El 2027 està previst que les restriccions s'apliquin als distintius B i, a partir del 2030, només podran circular pel seu interior els vehicles ECO o zero emissions.