Concentració aquest dilluns perquè habitatges buits de fons voltor i altres grans tenidors siguin per a persones vulnerables

La PAH Mallorca ha convocat una concentració aquest dilluns, a les 18.00 hores, a la plaça d'Espanya de Palma, per a exigir que els habitatges buits que estan en mans de fons voltors, entitats financeres i altres grans tenidors es posin a disposició de persones i famílies vulnerables, per a garantir-los un habitatge digne davant d'una situació d'emergència habitacional.

En una nota de premsa, la PAH Mallorca ha criticat que les polítiques d'habitatge impulsades en els darrers anys, especialment en les dues darreres dècades, han estat «solucions temporals no definitives»; així com que «no hi ha un parc d'habitatge públic d'acord amb les possibilitats econòmiques de la ciutadania», cosa que ha agreujat l'accés a un habitatge digne per a tota la població.

En aquesta línia, ha manifestat la seva oposició a la nova oficina antiokupació que, ha considerat, «no només no dona solució a la manca de garantia dels drets humans i constitucionals sinó que agreujarà el problema», perquè «dedicarà recursos econòmics que podria emprar per a garantir habitatges socials», tot «tenint en compte que la suposada tasca d'aquesta oficina ja està coberta per les lleis estatals», ha subratllat.

Alhora, ha recordat que l'habitatge és «una necessitat, un dret humà sobre el qual es recolzen els drets fonamentals en la vida, salut, educació, intimitat, etcètera i no un bé de mercat sotmès a l'especulació».