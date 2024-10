Comença l’esbucament de l’edifici semicircular de l’antic Hospital Son Dureta

Aquest dilluns han començat les obres d’esbucament de la darrera fase de l’antic Hospital Son Dureta, que està previst que finalitzin al mes d’agost de 2025. El nou centre sanitari tendrà una capacitat per a 540 llits per a atendre-hi pacients d’estada mitjana i llarga.

L’esbucament de l’edifici principal s’inicia demolint l’àrea de les sales d’operacions i el rebedor d’urgències per a continuar després amb la secció semicircular, que s’atacarà des del lateral que dona al carrer d’Andrea Dòria. Finalment, s’acabarà a l’àrea de psiquiatria, que toca amb el bosc de Bellver.

Així ho ha explicat el director general del Servei de Salut, Javier Ureña, qui ha detallat que per a esbucar aquest edifici emblemàtic s’emprarà maquinària de demolició d’alt abast per a demolir des de les façanes cap a l’interior de l’edifici i robots compactes que treballen des de l’interior —que substitueixen la maquinària manual— per utilitzar en les plantes més elevades. Les obres d’esbucament d’aquest edifici les durà a terme l’UTE formada per Melchor Mascaró, SAU, i Excavaciones y Demoliciones Medina, SL, per l’import de 3,5 milions d’euros.

Una vegada l’edifici s’hagi esbucat començarà la fase de construcció del nou edifici, que tendrà la mateixa estructura semicircular i una superfície total de 44.192 m², destinats a pacients que reben tractaments, cures i rehabilitació per recuperar la seva autonomia i integrar-se en la societat.

La capacitat serà per a 300 llits i comptarà amb una àrea ambulatòria per a 80 pacients diaris (amb espais de rehabilitació, consultes externes...) i una unitat amb 30 llits per a tractar malalties com la demència i trastorns de conducta. També hi haurà espais destinats als equips de cures pal·liatives (ESAD), Banc de Sang i una àrea logística i de serveis.

En paral·lel a l’esbucament d’aquest edifici, continua la construcció de l’edifici B (edifici d’estada llarga), del qual se n’ha executat un 17 %. L’edifici B el formaran 3 blocs que es destinaran a pacients de major complexitat, que necessiten cures especials o no poden estar en el seu domicili.

Aquesta àrea tendrà una superfície de 38.630 m² i comptarà amb una zona d’hospitalització de 242 llits, una àrea de valoració funcional i una àrea ambulatòria amb un hospital de dia —amb una capacitat de 80 pacients diaris, espais de rehabilitació funcional i cognitiva, i consultes externes. A més, l’edifici B també disposarà d’un centre de salut (amb una previsió de 20.000 usuaris adscrits) i un servei d’urgències d’atenció primària (SUAP) per a uns 120.000 usuaris.

Aquesta reforma està contemplada en el marc del Pla d’Infraestructures del Servei de Salut 2024-2027, amb una inversió total de 434 milions d’euros. Concretament, la inversió prevista per a l’hospital d’atenció intermèdia Son Dureta és de 178,4 milions d’euros.