Recriminen a la Conselleria d'Educació haver suspès una reunió tres hores abans de la cita acordada

Dilluns dia 21 d’octubre la Conselleria d’Educació ha suspès una reunió que tenia convocada amb l’Assemblea de Centre de l’IES Politècnic, a menys de tres hores de la cita acordada.

Aquesta reunió es va convocar a instàncies de l’assemblea, qui van demanar una cita amb el conseller Vera per adreçar el tema de l’extinció dels estudis de secundària a l’IES Politècnic. Fins avui, ni el claustre ni les famílies del centre han obtingut més informació que la facilitada als mitjans, i la Conselleria ha deixat de respondre diverses instàncies presentades per l’assemblea.

L’Assemblea informa que la Conselleria ha cancel·lat aquesta reunió i la pretén substituir per una compareixença de caràcter informatiu a tot el claustre del centre, deixant de banda les famílies i ignorant la petició de l’assemblea d’establir un espai de diàleg amb l’administració. Els docents de l’assemblea pensen que «la Conselleria pretén prendre la decisió de l’extinció de tot un centre de secundària de manera unilateral i sense comptar amb la comunitat educativa».

Aquesta decisió incompliria en la seva integritat la Llei 1/2022, de 8 de març, d’Educació de les Illes Balears i, especialment, els articles 18, 33 i 34 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/10995 (llei comuna al funcionariat i treballadors laborals), ja que el seu principi d'informació, comunicació, i participació exigeix, no tan sols estar assabentats dels resultats, sinó estar presents en els estudis previs al canvi. L’assemblea constata que «aquest incompliment donaria lloc a tota la nul·litat del procediment i al deure del seu reinici com recorda la jurisprudència derivada en els tribunals en l’aplicació de tal principi».

El professorat de l’assemblea du des de final de curs de l’any passat intentant parlar amb la Conselleria «per advocar per una educació pública de qualitat, on no s’eliminin centres de secundària ni places públiques, tant per l’alumnat com per al professorat». L’assemblea té propostes concretes, fonamentades i compromeses amb l’educació pública que vol compartir amb l’administració. Sembla, però, que a la Conselleria no li importa destruir places públiques, sinó silenciar el missatge dels docents, oferint-los, sense cap mena de fonament legal i mai per escrit, que «podran anar al centre que vulguin». Expressen que «el que no entén la Conselleria és que el desig dels docents és la no destrucció d’un centre de secundària, amb el perjudici que això implicaria per a les famílies, ja que el Politècnic sí que és un centre de barri».

Els docents de l’Assemblea de Centre han demanat a la Conselleria que la reunió es mantingui en les mateixes condicions en què s’havia plantejat inicialment, i volen que la Conselleria proposi una nova data, ara ja amb caràcter urgent, dins aquesta mateixa setmana. De moment, no han obtingut resposta.