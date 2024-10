Les escultures de Palma

A Palma tenim un bon patrimoni amb escultures exposades públicament.

D’ençà que era infant, record la meravellosa El darrer pagès vestit a l’ampla de Tomàs Vila (Palma 1893-1963) situada a la rodona d’Avingudes/Porta de Sant Antoni fa ja un temps, i ara a les escales d’entrada del mercat de l’Olivar. Vila i Miquel Arcas (Palma 1876-1953) col·laboraren també amb Gaudí a la renovació de la Seu. Al cementeri de Palma, hi ha obres dels dos com la magnífica Pietat d’Arcas a la tomba de Llorenç Rosselló, si no record malament. De Vila són també les delicioses escultures bucòliques en pedra dels jardins de la plaça de la Reina.

A L’hort del Rei, tenim el bell foner en bronze de Llorenç Rosselló (Mallorca 1867-1901) que morí molt jove a 33 anys i és tal volta un dels millors escultors que ha donat mai Mallorca.

A prop, a l’entrada dels jardins del Rei, hi ha l’escultura Nancy d’Alexander Calder (1898-1976) i a la vora, a la voravia de Conquistador, el personatge de Joan Miró (Barcelona 1891-Palma 1983) inspirat en una pastilla de sabó mig desfeta. Un altre personatge fou també donació de Miró i es troba al jardinet del final del carrer Jaume III i té de una clara influència dels indiots d’argila dels betlems populars mallorquins. Tres donacions molts generoses d’aquests grans artistes a la ciutat.

Al final de la Rambla hi ha també una peça important, Lugar de Encuentro feta en formigó pel gran artista basc Eduardo Chillida (1924-2002), donació de la Fundació Joan March que cal agrair també.

Amb motiu de la Universíada 1999 es varen comprar moltes obres bones que són ara al passeig Mallorca o als jardins de sa Feixina. Tenc predilecció per una guitarra compacta de Pablo Serrano (1908-1995) que suporta les inclemències del temps i els grans verros. Altres s’han hagut de restaurar, i una del gran Manolo Mompó (València 1927-Madrid 1992) crec que necessita mà de metge, ja que és molt fràgil.

De Pere Martínez Pavia (Melilla 1927-Palma 2020) tenim la Dona cosint davant l’església de Sant Miquel i la representació d’una parella de joves nus, mascle i femella molt estilitzats, que era a un cornaló de la plaça del Tub i ara no sé pas ben bé on és.

Al parc de la Mar hi ha una obra de Broglia (Montevideo 1942- 2013) , l’escultor uruguaià que va viure a Mallorca, i una , al centre de l’estany, d’Andreu Alfaro (València 1929-2012). N’hi havia una altra molt bona del mestre valencià que fou restaurada una vegada, i finalment totalment destruïda pel vandalisme, era a la vora de la sortida del túnel del tren.

Aquesta és una petita tria personal, l’Ajuntament de Palma té un llibre editat sobre el tema per a qui vulgui ser més exhaustiu.

Però per acabar, hem de citar la més excelsa de totes: L’Àngel del Comerç del visionari Guillem Sagrera (Felanitx 1380- Nàpols 1456) al portal principal de la Llotja de Palma.