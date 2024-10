Els sardiners continuen mobilitzats per a reclamar a Cort espais públics i de gestió popular

Fa anys que Son Sardina reclama espais públics i de gestió popular per a les entitats. Actualment, només disposen d’un local que l'Ajuntament de Palma paga a un fons voltor de CaixaBank per a albergar Casal i Biblioteca. «Com que el reglament d’ús municipal no està pensat per a impulsar ni la cultura popular ni l’autoorganització, no se’ns permet estotjar-hi material (gegants, ormejos dels dimonis i de les festes, ping-pong i futbolí). A tot això, el lloguer venç el 2027 i encara no s’ha renovat. A més, és antihigiènic, té goteres i s’inunda. Fa pocs dies caigué aigua dins la Biblioteca, afectant greument una zona de llibres, bastides i el parquet», ha denunciat l'Assemblea Popular de Son Sardina i sa Garriga.

A més, denuncien que la manca d’espais «s’ha vist agreujada per la intransigència dels gestors del Bisbat, que tradicionalment cedien espais parroquials i Ca ses Monges. Ara prefereixen llogar aquests locals per a lucrar-se (festes privades). L’únic espai exterior apte perquè ens reunim i fem celebracions, la plaça del poble, tampoc és de propietat pública. El seu gestor, el diaca, no vol que sardineres i sardiners en poguem fer un ús lliure, i prepara un conveni amb Cort pel qual demana cobrar 150 € per cada cessió i poder censurar els actes que no consideri adients».

Per tot això, l'Assemblea assenyala que la limitació i mercantilització d’espais «fa massa que dificulta la capacitat associativa del poble, i ha estat abastament traslladada als equips consistorials les darreres legislatures. Tot i el compromís de tots els partits als programes electorals, la problemàtica mai no s’ha afrontat de forma contundent».

«Fa dues setmanes, una delegació consistorial vengué a Son Sardina a reunir-se amb les entitats. Ens traslladaren que Cort treballa en la recerca de solucions i es comprometeren a plantejar-nos propostes de cara al novembre. Tot i celebrar la bona voluntat, aquestes paraules no satisfan els 1.000 sardiners i sardineres que hem signat a favor de la campanya que exigeix a Cort l’adquisició dels terrenys de Can Pesquet per fer-hi un casal i una plaça públics», expliquen.

Finalment, l'Assemblea remarca que la nombrosa assistència a la concentració del passat setembre i l’ampli suport a la reivindicació que mostren les signatures, que ja han registrat oficialment, són «motius més que suficients perquè Cort prengui decisions urgents i respongui a les necessitats de les associacions i de les seves activitats, que ofereixen espais de trobada, organització, oci i cultura al poble». «Mentre no arriben les solucions, hem de continuar amb la mobilització activa fins aconseguir el que és just i mereixen tots els pobles i barris de Palma, també Son Sardina», conclouen.