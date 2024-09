Son Sardina torna a reclamar a Cort que posi remei a la inexistència d’espais públics que pateix el poble

Diumenge horabaixa, unes 200 persones es concentraren a Son Sardina per a reclamar a l’Ajuntament de Palma que posi remei a la inexistència d’espais públics que pateix el poble. Aquesta reivindicació, que «respon a un problema crònic que ara s’ha aguditzat però que té més de 30 anys i s’ha fet a consistoris de tot color», es reprengué l’any 2020 arran de l’intent de desnonament del Casal i la Biblioteca, ubicats a un local propietat de CaixaBank.

Des de llavors, les entitats han intensificat la mobilització amb dinàmiques i campanyes com la que s’inicià el 2023 amb el títol 'Espais públics i de gestió popular', que recollí prop de 1.000 signatures dirigides a Cort tot reclamant un casal i una plaça públics.

Al manifest de la concentració, que han llegit diversos representants de la Taula d’Entitats local, s'ha posat de relleu que «sense espais on emmagatzemar recursos i organitzar trobades, ni les xarxes veïnals, ni les entitats locals, ni la cultura popular són possibles i el poble que coneixem desapareix».

El lloc triat per a concentrar-se, entre can Pesquet i l’edifici de ca ses Marietes al bell mig del carrer Passatemps, fou escollit a consciència. És a aquell terreny que les entitats demanen a Cort que faci una plaça pública. També com indicaren, «l’edifici que hi ha al davant (ca ses Marietes) fou durant moltes generacions el centre neuràlgic del poble. Avui seria un lloc ideal per albergar aquest casal multifuncional públic que tant necessitam, devora la plaça que tanta falta ens fa».

A banda de la lectura del manifest, s'han sentit càntics com 'Sense espais, no hi ha poble', 'Plaça i casal de propietat municipal' o 'Volem plaça i casal', entre d'altres. Acompanyaven la concentració diferents pancartes que resumien les reivindicacions: 'Sense espais per a les entitats, no hi ha espai per fer poble', 'Plaça i casal de propietat municipal', etc. A més, hi havia un mural que deia 'Aquí hi va una plaça' i anava acompanyat de dibuixos realitzats per infants del poble durant les festes, on imaginaven la plaça pública que volen.